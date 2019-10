Mangia come parli, gli alunni di Pralungo a lezione di...cucina

Nei giorni scorsi, la seconda media di Pralungo ha potuto assistere ad una interessante e piacevole lezione all'Ipercoop degli Orsi con il laboratorio "Mangia come parli". Alle 10 i ragazzi, guidati da una educatrice ai consumi, sono stati divisi in gruppi ed hanno stilato il menù completo di un pranzo, dall'antipasto al dolce, scegliendo le ricette da proporre e modificandole in base alle necessità alimentari dei compagni, poi tra gli scaffali dell'ipermercato hanno fatto la spesa. Successivamente si sono cimentati ai fornelli e, dimostrando di essere abili cuochi, hanno cucinato: tris di bruschette, rotolo di sfoglia con spinaci, tabulè di verdure e per concludere una deliziosa torta al cioccolato con le pere, utilizzando prodotti senza lattosio per venire incontro alle necessità di alcuni di loro.