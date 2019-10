“Il futuro è il nostro orizzonte, come giovani e come imprenditori”

"Campioni. Il futuro inizia così" è il titolo che ha caratterizzato il 34° convegno di Capri, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria.

Un appuntamento a cui ha partecipato anche il GGI di Biella: “Il futuro è il nostro orizzonte, sia come giovani che come imprenditori – commenta Francesco Ferraris, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese -. Condivido quando detto a livello nazionale: come giovani imprenditori, sappiamo che per la nostra destinazione non c’è una mappa ma una storia da scrivere. E, a livello locale ci stiamo impegnando con tutte le forze, spesso insieme ai Giovani delle altre associazioni, per creare la nostra storia.

Mi riferisco al percorso condiviso per sostenere la candidatura di Biella a Città Creativa Unesco, ma anche ai numerosi e vivaci progetti che ogni giorno portiamo avanti. Penso, ad esempio, a Wooooow! Io e il mio futuro, il salone dell’orientamento biellese che si terrà i prossimi 22 e 23 novembre. Penso anche alla passione con cui molti giovani scelgono di diventare imprenditori, dando vita a startup in diversi settori: in questo senso un ottimo esempio è rappresentato da Vidra, che è stata selezionata fra i 10 finalisti del contest “Capri Startup Competition”.