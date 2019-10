Io Leggo Perchè, gli alunni della Primaria di Tollegno diventano “Messaggeri” di cultura

La Primaria di Tollegno ha aderito al Progetto Io leggo Perchè che si tiene dal 19 al 27 ottobre. La scuola si è gemellata con tre librerie, Cappuccetto Giallo, Robin e Giovannacci nelle quali chiunque può donare un libro alla scuola di Tollegno per arricchire la biblioteca scolastica. In questi giorni gli alunni della quinta A di Tollegno sono stati al mattino alla libreria Cappuccetto Giallo e al pomeriggio alla libreria Robin con la loro insegnante in qualità di Messaggeri del progetto per la loro scuola.

“Grazie alla sensibilità dimostrata dai clienti delle librerie e alla capacità dei bambini di illustrare e promuovere l'iniziativa, in una sola giornata sono stati raccolti una trentina di libri – spiegano - Nell'arco della settimana si spera che le donazioni continuino da parte di genitori, amici e parenti. Dal 31 ottobre poi la scuola potrà richiedere il Contributo Editori che sarà più o meno pari al numero di libri donati in questa settimana. I bambini si sono messi in gioco con grande entusiasmo e hanno chiesto di potere ripetere l'esperienza anche il prossimo sabato, ultimo giorno utile per le donazioni”.