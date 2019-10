Tris di ori e medaglie per la Funakoshi 1976 a Savona

Eccellente performance di squadra nel prestigioso Interregionale 2° Trofeo Città di Savona per la Funakoshi 1976 che ha conquistato con i giovanissimi 3 ori, 1 argento e 2 bronzi. Nella classe Ragazzi (10-11 anni) hanno dato spettacolo Christian Spilinga e Francesco Salussolia che hanno superato 4 turni prima di disputare la finale e conquistare oltre alla medaglia d’oro i complimenti di tecnici e arbitri.

Nella classe Esordienti (12-13 anni) è Brian Roma a dominare la difficile categoria dei 40 kg e salire sul gradino più alto del podio, mentre Carlo Gozzi è argento nei 45 kg. Medaglia di bronzo per Davide Nuccio e Stefano Sasso rispettivamente nei 50 e nei 40 kg. Più che soddisfatto il Maestro Damiano Rovatti per le prestazioni sempre in crescita dei suoi giovanissimi allievi.