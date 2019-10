Dal Nord Ovest - Fiamme in un essiccatoio a riso

Incendio in un essiccatoio, all'alba di domenica. Le fiamme si sono sviluppate in un impianto di Casanova Elvo, all'interno di un'azienda risicola attiva in paese. Sul posto, per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono intervenute una squadra delle sede centrale di Vercelli e una del distaccamento volontario di Santhià. L'incendio nell'essiccatoio, alimentato a gas, è stato domato e l'area messa in sicurezza, mentre le operazioni di svuotamento del riso sono proseguite fino alla tarda mattina.