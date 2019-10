Svaligiato un alloggio a Cossato. Danni per alcune migliaia di euro

Furto messo a segno nella serata di ieri, sabato 26 ottobre, in un alloggio di via Martiri della Libertà a Cossato. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i ladri hanno scassinato una finestra e dopo aver messo a soqquadro la casa, sono scappati portando via diversi monili in oro e due orologi per un danno di alcune migliaia di euro ma ancora da quantificare nell'esattezza. Sono intervenuti i carabinieri del nucleo radio mobile di Cossato che attualmente si stanno occupando dei rilievi.