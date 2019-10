Parcheggio della stazione, Paolo Forno: "Da tre settimane è buio pesto, un pericolo per i pendolari"

"Diamo evidenza del disservizio presente da tre settimane presso parcheggio della stazione San Paolo". A mettere al corrente il comune di Biella e i cittadini è il presidente dell'associazione Pendolari e Trasporti Biellesi, Paolo Forno. Una situazione, a suo dire, pericolosa da diverse settimane. "Il disservizio nel grande parcheggio della stazione Biella è presente da tre settimane -scrive ancora Forno-. Vogliamo metterlo in evidenza affinchè si attivi concretamente ed immediatamente una soluzione, prima che si verifichino situazioni ben peggiori delle attuali. Moltissimi viaggiatori ogni giorno si imbattono nel buio profondo, in senso fisico, in quanto il parcheggio principale è sempre privo di illuminazione, con serio rischio di atti di vandalismo, già peraltro segnalati in questi ultimi giorni e incolumità soprattutto per le viaggiatrici, vista la presenza, sotto alle piante di individui a dir poco "strani" che mostrano atteggiamenti ambigui verso chi lascia in sosta il proprio veicolo, oltre che campeggiare "abusivamente" nell'area adibita a parcheggio, con immondizia in terra o anche un materasso visto dal sottoscritto lasciato in terra". Il fatto è stato segnalato "3 volte al Comune di Biella in 3 settimane, che è stato girato al gestore del servizio di illuminazione Enerbit, ma ad oggi non si è visto un intervenuto davvero risolutivo, se non per una minima porzione lato sud (deposito camper) in questi ultimi giorni, mentre tutta l'area adibita a parcheggio per i viaggiatori da tre settimane resta nel buio pesto".

Per Forno "servono rapidamente i seguenti interventi: 1) ripristino dell'illuminazione su tutto il parcheggio, in primis per garantire sicurezza agli utilizzatori e alle utilizzatrici dell'area e con quali tempistiche? 2) Potatura degli alberi e degli arbusti in quanto i rami e il fogliame ad altezza occhi/auto sono pericolosi per chi si muove oltre contribuire in modo sfavorevole alla sicurezza dell'area: quando si prevede di pianificare intervento? 3) installazione di telecamere di sicurezza nel parcheggio: a diversi viaggiatori, negli anni, ignoti hanno ripetutamente tagliato le ruote delle vetture in sosta, sarebbero molto efficaci come deterrente. Si prevede di predisporre tale intervento?"