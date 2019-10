Incidente: tamponata auto di coppia 80enne che finisce nel fosso mentre cerca di evitare carcassa di volpe

Tamponamento tra due auto su via XX settembre a Sandigliano. La vettura con a bordo due 80enni di Biella, avrebbe rallentato per evitare la carcassa di una volpe che occupava la carreggiata, venendo così tamponata e finendo poi nel fossato. Nessuno degli occupanti delle auto è rimasto ferito. Sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.