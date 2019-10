Matteo Cossavella in vetta al Cervino con Studio Motta Dentisti FOTOGALLERY

La montagna è un modo per allontanarsi da un mondo caotico e frenetico, dove comanda la natura e dove l’uomo riesce a realizzare che, per quanto si senta padrone del mondo, in realtà è solo un ospite di passaggio.

L’alpinismo è una passione che unisce tecnica, forza, attenzione, paura e rispetto: Il Cervino rappresenta perfettamente tutto questo. Considerato da tutti “la Montagna”, quella che tutti vorrebbero conquistare e solo toccando la roccia durante l’ascesa si può comprenderne il fascino.

Matteo è posturologo e preparatore fisico, amante dello sport e alpinista per passione. Matteo è anche il personal trainer del dottor Alessandro Motta. Lo Studio Dentisti Motta ha deciso di aiutare Matteo a realizzare il suo sogno, sponsorizzando l’ascesa in giornata al Cervino. "Aiuta gli altri ad arrivare in vetta, se non puoi farlo tu - sono le parole di Alessandro - Sono innamorato da sempre della Montagna, ma per problemi fisici non posso scalare in quota, quindi aiutare una persona a me vicina nel realizzare un’impresa di Eccellenza mi rende felice. Anche questo è espressione di te, la nostra filosofia di lavoro e di vita".

“La salita in giornata alla Grande Becca è stata l’impresa alpinistica più importante della mia vita, faticosa ma perfetta. Abbiamo rispettato la montagna e scalato con passione, e questa ci ha concesso il lusso di arrivare in punta felici. Rientro a casa con un’esperienza memorabile da raccontare, momenti e sensazioni difficili da esprimere perché unici nel loro genere, cose che provi soltanto vivendole, e raccontarle non è abbastanza. Siamo stati fortunati, il cielo ci ha dato una grossa mano, il Cervino ci ha concesso di salire senza rischi, tutto ha funzionato.” Matteo Cossavella è salito in quota grazie alla guida Teodoro Bizzocchi.

