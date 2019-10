Edilnol Pallacanestro Biella, sei derby in 40 giorni. Pazzesco

Il primo mese di stagione regolare sta per essere consegnato agli archivi con Pallacanestro Biella che si prepara ad affrontare due derby ravvicinati contro Casale e Tortona. Sfide che, citando le parole del general manager rossoblù Nicola Minessi, faranno terminare la 'Coppa Piemonte', un ciclo di sei derby in poco più di un mese, bizzarrie di un calendario che mai come quest'anno ha regalato match interessanti fin dalla prima palla a due.

Questo inizio di campionato ha evidenziato un dato importante: capitan Lorenzo Saccaggi e compagni hanno dimostrato di non avere timore reverenziale per nessun avversario, un qualcosa di non scontato considerando l'età media del roster, con qualche giocatore non ancora dotato di patente. La gara con Torino ha segnato la strada, le sfide casalinghe contro Agrigento e Latina hanno messo in luce il carattere e la determinazione del team guidato da coach Paolo Galbiati, capace di resistere ai momenti di difficoltà rispondendo colpo su colpo.

Le due sfide di questo fine ottobre possono già essere un primo importante banco di prova per l'Edilnol sotto l'aspetto di crescita del gruppo. Coach Galbiati attende risposte da questo punto di vista, ma dopo queste prime tre gare Pallacanestro Biella può certamente dire di aver intrapreso la via giusta, quella che porta in alto.