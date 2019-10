Vendita ex Rivetti, Marta Bruschi (Pd): "Chiarezza il prima possibile"

La vendita con un assegno da mezzo milione di euro degli ex Lanifici Rivetti ha sicuramente soddisfatto tutti i biellesi ma anche aperto riflessioni sulla futura destinazione dell'area. Ecco la lettera di Marta Bruschi a nome del Gruppo consiliare del Pd. "La vendita dell'ex-area Rivetti dopo anni di degrado non può che essere una buona notizia. In attesa di scoprire chi sono gli altri acquirenti? oltre al gruppo Anteo, chiediamo al Sindaco e alla sua giunta come pensano di affrontare questo tema. Bisognerà riscrivere il piano urbanistico particolareggiato. Il precedente, scritto nel 2004, era scaduto e la giunta Cavicchioli, volutamente, non lo aveva rinnovato per lasciare aperte più possibilità e rendere quindi l'area più appetibile ad un eventuale acquirente privato. Siamo consci che ci sono dei limiti di legge: la 106/2011 impone all'amministrazione pubblica di accettare praticamente qualunque proposta di un privato che voglia riqualificare un'area degradata, salvo casi eccezionali, questo limita certo il potere di contrattazione del Comune.

Un conto però è scrivere a quattro mani le regole, cercando di mettere insieme esigenze pubbliche e private, (d'altronde la politica serve proprio a questo), altro è farsi dettare dall'investitore le condizioni. Qual è l'atteggiamento che adotterà Corradino? La risposta potrebbe essere retorica, ma bisogna entrare nel concreto: per esempio che fine farà il parcheggione, ora in condizioni indecenti, ma gratuito e utilissimo per accedere al centro? Sull'articolo di un quotidiano locale, l'avvocato Monteleone accenna al 'riportare gli Orsi in centro', davvero abbiamo bisogno di un altro centro commerciale? Gli Orsi non si possono spostare ahinoi. Questa sarebbe una soluzione a nostro parere molto preoccupante e di breve periodo. Come abbiamo già fatto notare sul progetto di via Carso rischiamo di riqualificare uno spazio a spese di altri e quindi spostare solo il degrado da un isolato all'altro. Per ora però sono solo supposizioni, ci auguriamo che il prima possibile si possa far chiarezza sugli autori dell'operazione e il progetto che hanno in mente".