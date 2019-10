Scuola, domani il sottosegretario Lucia Azzolina in visita a Biella

Domani, lunedì 28 ottobre, il sottosegretario all’Istruzione, Università e Ricerca Lucia Azzolina sarà in visita a Biella, dalle 11, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Quintino Sella dove incontrerà il dirigente. A seguire, il sottosegretario parteciperà alla presentazione del progetto #Skilland - alla scoperta di sé e del proprio talento", promosso da Impresa Sociale Con i Bambini, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Banca Simetica e rivolto a bambini, ragazzi, insegnanti.

Il progetto si pone l'obiettivo di facilitare l'esplorazione del mondo del lavoro e le possibilità di scelta per il futuro. L’evento è in programma a Città Studi. “Continuano le mie tappe sui territori - sottolinea Azzolina - per confrontarmi con il mondo scuola e con tutti quegli attori che supportano il sistema di istruzione con progetti di qualità pensati per i ragazzi e per il loro futuro”.