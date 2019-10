Biella e gli alpini ricordano l'eroe Mario Cucco. Presentata la “nuova” statua FOTO

Biella ricorda i suoi eroi, caduti in difesa della patria. Nel pomeriggio di ieri, sabato 26 ottobre, è stato presentato alla cittadinanza il “nuovo” monumento dedicato al sottotenente del 4° reggimento Alpini Mario Cucco. I lavori di restauro, eseguiti da Tiziana Carbonati (la stessa che aveva operato sull'opera raffigurante l’Alpino con mulo dei giardini Zumaglini) sono partiti in questi giorni per dare nuova linfa alla statua dell'uomo che dà il nome alla sezione di Biella. Presenti in piazza Cucco di Biella Piazzo alpini, autorità, amministrazione comunale e cittadini per ammirare il cippo con busto bronzeo della penna nera biellese.

Nato a Biella nel 1896, Mario Cucco lasciò gli studi di medicina perchè chiamato alle armi nel novembre 1915. Dopo la scuola militare, si rese protagonista di numerosi atti di eroismo durante azioni militari di estremo eroismo meritandosi una medaglia di bronzo e d'argento sull'Alpe Cosmagnon e sul Dente del Pasubio. Perse la vita tragicamente nella notte del 26 ottobre 1918 al comando della sua compagnia sui Solaroli, posizione strategica per la difesa del Monte Grappa. Aveva soli 22 anni. Da lì a pochissimi giorni verrà firmato l'armistizio che porrà fine alla Grande Guerra. 10 anni dopo la sua morte, l'Ana di Biella (fondata nel 1922), diventerà Battaglione Biellese Mario Cucco, in suo onore.