Nuccio: "Mozione votata dal Parlamento Europeo paragona ignobilmente comunismo e nazismo"

Riceviamo e pubblichiamo.

"Il Parlamento Europeo ha votato una mozione che ignobilmente equipara il comunismo con il nazismo. La mozione è stata votata dal PD CON ORBAN, LE PEN LEGA, FRATELLI D’ITALIA, FORZA ITALIA e con il voto favorevole dei socialisti, liberali e estrema destra sovranista. Mi limito a esprimere vergogna per l’operazione di revisionismo storico. I Comunisti nel nostro paese sono stati i costruttori della Costituzione, difensori della democrazia, in prima linea contro il nazifascismo, nella lotta per la liberazione, per l’emancipazione delle classi lavoratrici. Nel Biellese i comunisti sono stati impegnati nella resistenza contro le nefandezze dei nazifascisti, le lapidi ricordano i Martiri.

Biella Medaglia d’oro per la Resistenza ha avuto figure storiche nel movimento operaio, comunisti impegnati nelle organizzazioni di massa nelle lotte per il lavoro e la difesa dei valori della costituzione ricordo per tutti anello Poma, Elvo Tempia “Gim”. Ritengo incredibile che nessuno dei dirigenti del PD e nessuno dei comunisti con i quali ho fatto un percorso di vita e di lotte abbia preso posizione chiedendo la cancellazione della mozione. I valori della Resistenza del sacrificio di migliaia di donne e uomini comunisti non si cancella, sdoganare culturalmente e politicamente con una mozione l’anticomunismo in una situazione politica europea e nel nostro paese è da irresponsabili, si legittima il risorgere dei fascismi e dei rigurgiti nazisti. Anpi, Cgil, Rifondazione Comunista hanno espresso con propri documenti indignazione per il voto e chiesto il ritiro della mozione".