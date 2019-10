Teens, la prima gioia in casa è una rimonta di puro carattere FOTOGALLERY

Lo Studio Medico Fanton Biella vince fra le mura amiche del Palapajetta una partita vera, maschia e, in parte, contaminata ancora dalle scorie della sconfitta contro Rivarolo di settimana scorsa.

Cossato, con un Dotti in più nel motore ha la meglio di Piossasco dopo una battaglia lunga 40 minuti. Dopo un primo tempo condotto e terminato sul +9 - 45 a 36 - dove l’attacco dei bianco-blu di Bertetti stava facendo la differenza qualcosa si inceppa, l’Alter si riavvicina così e concede appena 4 punti agli avversari nel terzo quarto e gli spettri dell’ultima sconfitta tornano a farsi sentire. Si entra negli ultimi 10 minuti con il Teens ad inseguire, sotto 49-53.k Sarà un ultimo quarto rabbioso, con Luca Murta a condurre i suoi, decisivo per le sorti del match. Il Teens, infatti, si sblocca e confeziona il 19-8 che ribalta la situazione e consegna la W ai ragazzi biellesi. Finisce 68-61 per la gioia dei tanti appassionati presenti. Prossimo match in vista per lo Studio Medico Fanton Biella domenica 3 novembre a Moncalieri, sul campo del Kolbe, al momento a quota 2 vittorie e 2 sconfitte.

Tabellini

Cossato: Murta 14, Maffeo 4, Dotti 2, Santarossa 11, Alberto 3, Castagnetti 13, Chiavassa 2, Bergamaschi 8, Cerri, Squizzato 1, Guelpa 2, Vercellino 8. All. Bertetti Piossasco: Battezzati 10, Bianco 2, Perino 6, R. Favretto 6, Gasparro, M. Favretto ne, Santoriello 12, Consolmagno 13, D’Elia, Badariotti 11, Cervellin 1, Proto. All. Vidili