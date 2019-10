Lo Spazioforma Biella subito a segno al debutto in campionato

Le minors di pallacanestro Biellesi hanno preso il via anche per la stagione 2019-2020 con la vittoria di Spazioforma Biella su Aosta.

Un match tirato, in cui la squadra Biellese ha dovuto affrontare una squadra esperta e fisica che non lasciava spazi all’interno dell’area. Dopo un primo tempo dalle percentuali basse chiuso sul 27-25 in favore dei Valligiani padroni di casa, nel terzo quarto Biella cambia marcia e vola in doppia cifra di vantaggio.

Non si volterà più indietro, lasciando pochissime chance agli avversari con il cronometro che inesorabile corre verso la fine. Il match termina 46-54 con 9 uomini su 10 a referto sintomo di un’ottima prestazione di squadra.

Prossimo appuntamento Mercoledì 30 ottobre, fra le leggendarie mura della palestra Massimo Rivetti, per il debutto casalingo della squadra di Coach Biglia.

Tabellino

Gagliano 15, Bernardini 9, Mandelli 7, Costenaro 6, Bertotti 5, Piccioni (C) 4, Finco 4, Allione 3, Liuni 1, Guiotto.