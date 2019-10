Il punto di Enzo Mersi - Trail del Monte Casto: una gara da vivere prima, durante e dopo

Domenica andrà in scena la quattordicesima edizione del trail del Monte casto, gara con partenza ed arrivo ad Andorno Micca in Valle Cervo, che nel corso degli anni sta diventando una gara di corsa sempre più importante a livello locale, nazionale ed internazionale con presenze di atleti da diversi stati esteri.Regista e organizzatore della gara Maurizio Scilla, uno dei pionieri delle gare di trail nel biellese e non solo.Due distanze agonistiche al via: una 44 km, una 20 km e una non competitiva da 8 km. La gara lunga partirà alle ore 7: subito salita impegnativa fino alla vetta del Monte Casto discesa fino alle Selle di Pratetto, single track e risalita al Bocchetto Sessera da cui inizia la parte più selvaggia del percorso con saliscendi muscolari tra faggete autunnali arancio vivo, pinete, lariceti multicolori, pascoli ormai brilli, ponticelli, per poi ritoccare il Bocchetto Sessera.

Da questo punto ci si butta in una lunga discesa passando dalle pittoresche Selle di Pratetto di Tavigliano, Trabbia di Callabiana, Varda di Tavigliano, Locato Superiore. Comincia ora l'ultima breve risalita di giornata nel fitto bosco fino al Quadretto di Selve Marcone per poi iniziare una veloce parte in leggera discesa verso la Colma di Andorno, da cui si procede prima in sterrato e poi in asfalto fino alle prime case di Andorno, per terminare la fatica al parco la Salute.La gara corta partirà alle 9 e ricalca il tracciato della lunga fino al primo passaggio alle Selle di Pratetto per poi subito dirigersi verso Trabbia di Callabiana e percorrere la strada sopra descritta.La gara lunga è dura per il chilometraggio ma chi ha benzina può farla ad alte andature per i molti tratti filanti; va dosata bene a livello di energie perché la crisi è in agguato. Due parole: regolarità e sensibilità sul proprio stato di forma in ogni momento della gara.

La gara corta sarà lanciata su ritmi più veloci: attenzione a non tirare troppo la prima salita altrimenti dopo si rimane imballati per tutta la gara e da correre ce ne sono tanti di km dalla vetta del casto. Attenzione poi anche a una prima discesa forsennata perché dopo si risale!Due parole anche qui: iniziale prudenza e accelerazione nel proseguimento della competizione!

A livello di favoriti per la vittoria.

44 km maschile: il valdostano Davide Cheraz veloce dai trail alla maratona, il varesino Stefano Rinaldi, autore di ottime performances lungo tutta la stagione, l'altoatesino Georg Piazza, vincitore di importanti ultra trail e per i biellesi Alessandro Ferrarotti, alla ricerca di un' altra perla nella sua splendida stagione

44 km femminile: su tutte la forte Svizzera Sophie Andrey, la completa Lisa Borzani, poi l'esperienza di Alessandra Boifava e Cinzia Bertasa più qualche sorpresa non preventivata.

20 km maschile: l'ossolano Alberto Comazzi bravo soprattutto in discesa, il giovane valsesiano Mattia Bertoncini e i nostri grintosi biellesi Massimiliano Barbero Piantino e Francesco Nicola

20 km femminile: una delle nostre rappresentanti al mondiale di lunghe distanze in Argentina tra 3 settimane, la rocciosa Chiara Giovando contro la spensieratezza dei vent'anni di Angelica Bernardi e la tenacia su percorsi veloci e muscolari di Selena Bernardi. Buona gara a tutti, in particolare ai corridori della zona, di Andorno Micca, Sagliano Micca e Tavigliano che sicuramente sui sentieri di casa daranno qualcosa in più e troveranno ad ogni ristoro e lungo il percorso l'affetto e il tifo di amici e parenti.

Sarà una festa dello sport, della convivialità, della natura, dell'ambiente e durante la gara nei momenti difficili pensate a qualcuno importante per voi o a qualcuno che non può correre come voi, vi darà una marcia in più! A domenica, tanti corridori per tanti spettatori e sostenitori!