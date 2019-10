Ghilardi e Forzan protagonisti al Mezzo IronMan di Borgo Egnazia

Ulivi, Trulli, paesaggi indimenticabili: protagonisti i biellesi Fabrizio Ghilardi e Fabrizio Forzan. Questo è il mezzo “IronMan” di Borgo Egnazia in Puglia disputato sabato 19 ottobre. 70.3 ovvero 1,9 km di nuoto in acque libere, 90 km di bici no draft (senza scia) e una mezza maratona finale in un paesaggio indimenticabile ecco uno dei “mezzi” più belli d’Italia.

Ghilardi ha disputato una prova eccezionale, 33’ di nuoto, 2h e 53’ in bicicletta e 1 h e 51’ nella mezza maratona per un fantastico tempo finale di 5 ore e 24’ , per lui un inaspettato 8° posto nella categoria M3 ed un 68° posto nella classifica generale veramente di alto livello vinta dal fuoriclasse trentino Alessandro Degasperi in poco meno di 4 h.

Ottima la prova del suo allenatore e mentore Fabrizio Forzan , conosciuto nel biellese come organizzatore della run “2 carceri”, più avvezzo alle “long distance”, ma purtroppo frenato da un dolore alla schiena causato da un problema alla bici. Per lui poco più di 6 h per completare la difficilissima prova anche se la run finale è stata condotta con enormi problemi alla schiena causati dall’errata postura in bike.