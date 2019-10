Cittadinanza onoraria ai Carabinieri, il NO del Comune di Borriana

Riceviamo e pubblichiamo.

Con riferimento all’Ordine “Conferimento cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri”, presentato dal Gruppo Consiliare di minoranza di Fratelli d'Italia in data 7 ottobre, stante la ricorrenza del 205° anno di fondazione dell’Arma, si osserva quanto segue.

Prima di entrare nel merito dell’ordine del giorno e quindi della proposta, nella mia qualità di Sindaco, ritengo doveroso puntualizzare che sarebbe stato opportuno, vista la delicatezza della richiesta, un’ interlocuzione preventiva, non solo tra i proponenti ed il Sindaco medesimo, ma soprattutto con la stessa Arma dei Carabinieri, in quanto Istituzione direttamente interessata; in particolare sarebbe stato doveroso, ed opportuno, un confronto con il Comandante Provinciale di Biella, ed i nostri Carabinieri di Mongrando, al fine di acquisire la loro opinione.

Mi sono confrontata con il Viceprefetto Vicario Dott.ssa Patrizia Bianchetto la quale, senza entrare nel merito, ha consigliato di agire con un confronto tra le parti interessate preventivamente alla proposta.

Ritengo, infatti, che non si possa ridurre ad una semplice Delibera di Consiglio Comunale la decisione in oggetto, né tantomeno ritengo opportuno uscire anticipatamente sulle testate giornalistiche, senza che l’Istituzione ne sia a conoscenza, dovendo rapportarsi a superiori gerarchici.

Entrando nel merito della proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria all’Arma dei Carabinieri, di cui questa Amministrazione ha la massima fiducia e stima, consolidate da anni di fattiva e reciproca collaborazione, fatte attente ed oculate considerazioni, non si ritiene di conferire la Cittadinanza Onoraria all'Arma dei Carabinieri, poiché analogo conferimento dovrebbe farsi a tutte le forze dell'ordine, nessuna esclusa, compresi tutti i corpi di Volontariato, in quanto altrettanto meritevoli di menzione e riconoscimento.

A TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE sono comuni: il senso civico, lo spirito di sacrificio ed abnegazione, l’impegno costante nell’attività svolta per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Anzi, l’Amministrazione Comunale coglie l’occasione per rinnovare l’apprezzamento e la stima verso l’Arma dei Carabinieri con cui vi è, e vi è sempre stata, la massima collaborazione; ed esprimere un sincero ringraziamento anche verso le forze di Polizia presenti sul territorio: la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco e tutti i corpi di Volontariato, con le quali l’Amministrazione Comunale ha avuto modo di collaborare nel precedente mandato amministrativo.

Non è conferendo la Cittadinanza Onoraria che si esprime il proprio ringraziamento e la propria stima, ma tali sentimenti si esprimono rinnovando lo stesso spirito di collaborazione già collaudato ed il reciproco rispetto dei ruoli, che, con certezza, avverrà anche nei prossimi 5 anni.

In ogni caso, questa Amministrazione non esclude in futuro di rivalutare la questione, interagendo con le forze dell’ordine.

Invito il gruppo Consiliare di Minoranza ad interagire maggiormente e costruttivamente con il Sindaco, al fine di addivenire a proposte concrete per il bene dei cittadini, piuttosto che sterilmente attraverso dei meri comunicati stampa, come nel caso della Cittadinanza Onoraria in questione, che, ripeto, avrebbe dovuto essere preventivamente condivisa con il corpo dell’Arma dei Carabinieri, in particolare con il Comandante Provinciale.

Un “modus operandi” diverso avrebbe portato ad altri risultati, senza creare situazioni imbarazzanti tra l'Ente e l'Arma dei Carabinieri".