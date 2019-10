Dolce, succosa, versatile. La mela Royal Gala "regna" a Cascina Imperolo di Gifflenga

Colore rosso intenso e uniforme, con una polpa succosa e fondente. È la Mela Gala, tra le varietà più diffuse nell'arco alpino. Il gusto dolce e aromatico la rende la regina delle mele, così viene comunemente chiamata Royal Gala. È la prima ad essere raccolta: si inizia nell'ultima decade di agosto per terminare agli inizi di settembre. Appena raccolta ha una polpa molto soda e sempre dolce; con il procedere della maturazione la consistenza si fa sempre più burrosa, ma l'aroma non cambia. Con il suo gusto dolce mette d'accordo tutti i palati e, oltre ad essere un valido snack ricco di sostanze nutritive, è l’ingrediente ideale per dolci e piatti creativi.

Curiosità

Il nome Gala potrebbe far pensare ad una varietà di mela nata in Italia; in realtà questa mela proviene dalla Nuova Zelanda, dove nacque nel 1939 dall'incrocio delle varietà Golden Delicious e Kidd's Orange. Il suo inventore, J. H. Kidd. Donald W. McKenzie, ottenne una licenza per la coltivazione di questa varietà sul suolo statunitense il 15 ottobre 1974. La sua bontà la rende oggi una delle mele più vendute.

