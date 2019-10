Foliage in Alta Valle Cervo, appuntamento confermato per sabato 26 ottobre

E' tempo di Foliage in Alta Valle Cervo. Dopo il rinvio per maltempo, oggi le previsioni sembrano rosee per questo l'evento ci sarà.

Appuntamento alla Balma è sabato 26 ottobre alle 14,30 nel ponte sul Cervo per una passeggiata con partecipazione gratuita dal Parco delle Cave al Belvedere del Mazzaro. Senza dimenticare il passaggio il passaggio nella Trüna.

Cammino facile e accessibile a tutti attraverso una mulattiera e con rientro verso le 17 per osservare i colori dell'autunno e scoprire segreti e curiosità dei boschi biellesi a cura della guida turistica Alice Zanarone.