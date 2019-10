Festa di Halloween 2019 allo Spazio Ragazzi Divertistudio

Per Halloween 2019 lo Spazio Ragazzi Divertistudio diventa un vero e proprio set cinematografico e presenta: "ASYLUM PARTY 2019", la Festa di Halloween per bimbi & ragazzi dai 5 ai 13 anni. Ispirandosi ai "cattivi" del cinema, i membri dello staff faranno immergere i ragazzi in un mondo surreale e ricco di sorprese, dove per un giorno, e solo per un giorno, ciascun bambino potrà vestire i panni di un cattivo e trascorrere un allegro pomeriggio con giochi, balli e attività ispirate ai personaggi più malvagi della storia del cinema.

L'evento avrà luogo sabato 2 novembre alle 15 nella sede di Piazza Falcone 3 a Biella. La partecipazione alla Festa di Halloween va confermata entro e non oltre mercoledì 30 ottobre.

Per ulteriori informazioni contattare il 348/0188561 o scrivere a divertistudio@gmail.com