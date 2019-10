Vidra, la startup biellese scelta tra i 10 finalisti del contest "Capri Startup Competition"

“E’ stato molto interessante partecipare al Convegno dei Giovani Imprenditori di Capri, un contesto molto vivace, pieno di spunti e ricco di opportunità di connessione”. Così Guido Frascadore, 32 anni, fondatore e ceo di Vidra, commenta la sua recente esperienza al convegno nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, tradizionalmente organizzato a Capri.

Su oltre 100 candidature a livello nazionale, la startup biellese è stata selezionata fra i 10 finalisti del contest “Capri Startup Competition. Innovation Matching”, quinta edizione del contest organizzato dai Giovani Imprenditori del Mezzogiorno di Confindustria nell’ambito del 34° Convegno di Capri. Il contest mira a facilitare i modelli collaborativi di open innovation tra imprese, startup ed investitori attivi nell'ecosistema italiano per promuovere un efficace matching tra domanda e offerta di innovazione.

Fra le 10 startup selezionate, la biellese Vidra ha presentato un pitch di 3 minuti davanti ad una giuria qualificata, durante il momento conclusivo del contest, il 18 ottobre a Capri. “Vidra permette agli esercenti di attivare il servizio di e-commerce attraverso un’unica piattaforma per gestire tutti i processi, dalla vendita omnicanale ai pagamenti, dal packaging alla spedizione - spiega Frascadore -. L’idea è nata per permettere agli esercenti di adattarsi alle modalità di acquisto sempre più digitali dei loro clienti, fornendo loro una soluzione “chiavi in mano” di facile gestione ma che possa aprire loro le porte del mercato in modo semplice ed efficace”.

Vidra è stata fondata a Biella nell’aprile 2019 ma il progetto è stato avviato già nel 2017, sviluppandosi nel corso degli anni e prendendo forma come una delle imprese più innovative del territorio.