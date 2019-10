“Benvenuti al vostro funerale…”, lo spettacolo di Ars Teatrando nella notte di Halloween

Nella notte di Ognissanti, giovedì 31 ottobre, nella sede di Teatrando in via Ogliaro a Biella, ritorna “TeatrandHalloween”, lo spettacolo dedicato alla paura e alle ambientazioni horror. “Benvenuti al vostro funerale…” è il sottotitolo di questo “TeatrandHalloween 11” che richiama la frase di un rappresentato in una scena dello spettacolo di due anni fa e composto da Duccio Zanone. Il tema di questa edizione che, come consuetudine, sfrutta gli spazi dell’immenso capannone industriale per creare cupi labirinti, anfratti umidi e corridoi misteriosi (ambienti in cui prendono vita situazioni sempre nuove e immancabilmente inquietanti), gioca appunto sull’idea della dipartita, più o meno consapevole, verso l’aldilà.

Ad accompagnare il pubblico in questo estremo viaggio che riguarda, senza distinzione, uomini e bestie, buoni e cattivi, colpevoli e innocenti, saranno nove becchini, che si passeranno il gruppo dei morituri come un testimone, o meglio, come carne da macello. Nella loro discesa nei più cupi meandri dell’anima, i partecipanti incontreranno anche la Morte stessa, prima di ritrovarsi in un agghiacciante luogo infernale. Si ricorda che lo spettacolo non è pensato per i bambini, i quali sono ammessi, ma nella consapevolezza, da parte dei rispettivi genitori, che le scene traggono ispirazione della filmografia e della letteratura horror e che le situazioni giocano quindi con la paura, l’orrore e il raccapriccio, muovendosi tra il grottesco, il drammatico e l’ironia.

Proposto per la prima volta nel 2009, quasi per gioco, “TeatrandHalloween” fu subito un successo (500 spettatori nella data in programmazione e quasi altrettanti nella replica straordinaria, andata in scena la settimana successiva). Nel 2010, in un’unica data secca, assistettero allo spettacolo 800 persone e molte rinunciarono a entrare a causa della lunga coda all’ingresso. L’anno successivo si superarono le 1.000 presenze e dal 2012 la serata ha sempre confermato quota mille, iniziando con un “tutto esaurito” già in prenotazione. L’ingresso a gruppi sarà consentito ogni 15 minuti dalle 19 alle 24. Si consiglia vivamente di prenotare l’ora d’ingresso.

Info e prenotazioni: 333.5283350.