Dal Nord Ovest - Esce di strada e si ribalta sul pendio

Poco dopo le 12,30 di oggi, sabato 26 ottobre, alcune squadre del Distaccamento permanente di Varallo e del distaccamento volontario di Romagnano, sono intervenute a Borgosesia per un incidente stradale in via Montrigone. L'auto, uscita fuori strada dalla via sovrastante, si è ribaltata sul pendio. Il conducente è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al pronto soccorso. La vettura è stata messa in sicurezza e rimossa dal carroattrezzi. Sul posto i Carabinieri e la polizia locale di per gli accertamenti e i rilievi del caso.