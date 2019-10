Proiezione del film Binxet con la Biella Antifascista, raccolti circa mille euro per il Kurdistan

Grande partecipazione per la proiezione del documentario "Binxet - Sotto il confine", organizzata ieri sera dal Coordinamento Biella Antifascista insieme ad Hydro: posti a sedere esauriti, salone gremito di persone di ogni età che si sono riunite per conoscere quanto sta accadendo ed è accaduto negli ultimi anni in Kurdistan e in Siria del Nord.

Dopo la proiezione l'interesse si è condensato in un lungo e partecipato dibattito che si è protratto fin oltre la mezzanotte, durante il quale il regista Luigi D'Alife ci ha raccontato con passione e competenza della sua esperienza sul campo in Rojava.