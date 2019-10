Ora solare, stanotte si dorme di più. Lancette indietro di un'ora

Lancette indietro di un'ora questa notte, tra il 26 e il 27 ottobre. Allo scoccare delle 3 bisognerà spostare le lancette degli orologi analogici alle 2, mentre gli smartphone e la maggior parte degli apparecchi elettronici s'imposteranno automaticamente. Si dormirà quindi un'ora in più ma potrebbe essere una delle ultime volte in cui entrerà in vigore l'ora solare. A marzo 2019, infatti, il Parlamento Europeo ha approvato l'abolizione del passaggio dall'ora solare a quella legale. Agli stati membri dell'Unione spetterà la decisione finale. L'Italia ha tempo fino ad aprile 2020 per decidere se mantenere il cambio dell'ora o mantenere tutto l'anno una delle due modalità.