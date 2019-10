Giornata di festa per l'anniversario del Vaglio Rubens, da 50 anni la sede dei Geometri

Mezzo secolo di storia da raccontare per l'istituto Vaglio Rubens di viale Macallè a Biella, che ieri ha festeggiato questo traguardo. Presenti alla cerimonia, oltre al preside Cesare Molinari, il vicepresidente della provincia Emanuele Ramella Pralungo, il sindaco di Biella Claudio Corradino e la nipote del fondatore dell'istituto, Paola Mazzaglia, che durante il suo intervento ha espresso la volontà di contribuire alle borse di studio il prossimo anno. Tra gli ospiti anche Anita Minoli, la prima donna biellese diplomata geometra.

Il momento di festa ha rappresentato anche l'occasione per la consegna delle consuete borse di studio, che sono andate a Lisa Cominato, Ludovico Raviglione, Caterina Barbera, Giovanni Pizzato per i Geometri; Dorina Rosso Baietto, Marta Erbetta, Giulio Bonato, Mirko Bioletto, Samuele Faiella per l'Agrario; Giovanna Tarello, Francesco Rossetto, Luca Barale, Federica Montis, Maria Rosa Ferraro Morey per l'Alberghiero; Clerico Bruttero e Lorenzo Toso per l'Ipsia.

A fine cerimonia, nell'atrio della scuola è stata scoperta la targa dedicata al 50esimo anniversario di fondazione dell'istituto.