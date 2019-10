Auser Vallestrona, la castagnata apre i festeggiamenti per il ventennale

Si è svolta questa mattina la castagnata con l'Auser Volontariato Vallestrona. I volontari dell'associazione hanno distribuito le deliziose castagne fino alle 12, in piazza Repubblica e piazza Alpini d'Italia a Valle Mosso.

L'evento ha rappresentato "l'antipasto" dei festeggiamenti programmati per il ventennale dell'Auser: domani, 27 ottobre, si parte alle 11 con la messa in memoria dei volontari defunti alla chiesa di Crocemosso, a Valdilana. Al termine della funzione si raggiungerà il Ristorante Mompolino di Mottalciata per il pranzo condiviso, accompagnato da un immancabile intrattenimento musicale.