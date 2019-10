Clinicizzazione Asl Biella, interviene l'Anaao Assomed Piemonte

Riceviamo e pubblichiamo:

"In merito alle controdeduzioni dell'Asl Bi rispetto alla Nostra impugnazione relativa al processo di "clinicizzazione" dei reparti ospedalieri, riteniamo doveroso fare alcune puntualizzazioni.

Viene dichiarato dalla ASL che questo processo avrebbe la finalità di affrontare l’annosa e critica carenza di medici ospedalieri poiché sarebbe l’anticamera per poter contare sui colleghi in formazione: ciò è concettualmente e materialmente non corretto.

Infatti, in primo luogo non è necessario avere un "primario universitario" per portare gli specializzandi nel nostro nosocomio. Sarebbe sufficiente stipulare una semplice convenzione con l'Università, come del resto è già stato fatto in passato in diversi reparti del nostro ospedale.

Altra strada per permettere agli specializzandi di operare presso i nosocomi del SSN (secondo noi la via maestra) compreso il nostro, è attuare il DL Calabria che prevede che gli specializzandi al IV e V anno possano partecipare ai concorsi pubblici. L'attuazione di questo Decreto Legge, di cui al momento mancano con colpevole latenza i decreti attuativi, permetterebbe agli specializzandi idonei di operare nel nostro ospedale con un inquadramento giuridico, giuslavoristico e di responsabilità ben definito e propedeutico alla assunzione a tempo indeterminato, in questo caso sì (ma solo in questo) fidelizzando il medico alla azienda ed al territorio.

Il nostro ospedale ha una dotazione di professionisti tale da potere garantire la formazione dei medici in formazione. ANAAO da molto tempo in tutte le sedi opportune (governo centrale, assessorato, commissione regionale, stampa) si batte affinchè la rete formativa regionale venga ampliata, permettendo agli ospedali del SSN di potere formare i medici esattamente come nei reparti universitari.

Inoltre, non comprendiamo come l'arrivo di direttori "universitari” possa potenziare lo sfruttamento della dotazione tecnologica, come sostenuto dall’ ASL, alludendo al fatto che i dipendente medici del SSN non ne siano capaci. Tale affermazione oltre che falsa, è lesiva della stessa dignità professionale dei medici ospedalieri che da tempo operano nella struttura mantenendo standard di eccellenza nonostante la gravissima carenza di organici, il pregresso piano di rientro regionale, il peggioramento delle condizioni di lavoro. Questi professionisti, non ritenuti nemmeno idonei a partecipare ad un concorso per primario (peraltro unica via ex lege per accedere al ruolo) hanno inoltre, come noto, generato un avanzo di bilancio non trascurabile.

Quanto dichiarato, a nostro parere, non ha nulla a che vedere con la nomina, al di fuori della procedure concorsuali, di un primario che provenga dall'Università.

Va inoltre detto che le fondazioni benefiche cittadine hanno investito nell'ospedale perchè questo funzionasse come tale a beneficio dei cittadini biellesi, che come noto sono estremamente generosi nel fare beneficienza, donando per esempio il 5 X 1000 alle fondazioni stesse. Troviamo quindi molto strano che l'unico modo di reinvestire i soldi dei biellesi in opere a favore della comunità locale, si traduca esclusivamente nel "finanziare" questa operazione di clinicizzazione.

Il Biellese, secondo i dati ufficiali, è un territorio la cui popolazione è sempre più anziana, affetta da patologie croniche ed invalidanti: possibile che le fondazioni citate non trovino altri strumenti per aiutare dal punto di vista sanitario e assistenziale il territorio?

Vogliamo dunque smentire che i medici dell’ospedale di Biella temano il confronto con i colleghi universitari: nel nostro Ospedale si fa ricerca clinica avanzata, i medici dell'Asl BI sono presenti in moltissimi congressi nazionali ed internazionali, dove portano esempi di assistenza eccellente.

I medici del nostro nosocomio non temono certo confronti con i colleghi universitari, anzi probabilmente potrebbero concorrere essi stessi fare i professori se solo la norma lo consentisse.

Smentiamo infine che il sindacato Anaao sia mai stato coinvolto nella discussione dell'accordo ASL-Regione-UniTO o che lo abbia a suo tempo validato".

La dottoressa Chiara Rivetti, Segretaria Regionale ANAAO-ASSOMED Piemonte

Il dottor Dario Amati, Segretario Aziendale ANAAO -ASSOMED ASL BI