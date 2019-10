Allevatore morto a Graglia, paese in lutto. Pro Loco: "Abbiamo perso un personaggio importante"

È mancato mercoledì sera, 23 ottobre, Luigi Anselmetti, l'allevatore rinvenuto senza vita nella sua cascina a Graglia. Zio del sindaco di Muzzano Roberto Favario e conosciuto da tutti come Luis, era da sempre collaboratore della Pro Loco di Graglia.

"Era la mascotte del paese - commenta il presidente della Pro Loco Alessandro Peretto - chi lo conosceva non poteva che amarlo per la persona che era. Era sempre divertente sentire le storie che raccontava, gli aneddoti di vita. Magari si trattava di episodi già sentiti, ma a volte gli chiedevamo di ripeterli perché ci divertivamo ad ascoltarlo. Inconfondibile la sua voce: ero ancora bambino quando, dopo una serata al bar, partiva dalla piazza in sella alla sua Vespa intonando qualche nota che risuonava in tutto il paese. Il suo canto si sentiva più del rumore della sua Vespa, soprattutto in estate, quando le finestre erano sempre aperte".

Luis ha sempre collaborato con la Pro Loco, anche durante e dopo la presidenza del nipote, durata una decina d'anni: "Era una presenza fissa - continua Peretto - non solo per l'associazione ma per tutto il paese. Era la classica persona che non mancava mai. Abbiamo perso un personaggio davvero importante".

Oggi alle 15, la chiesa parrocchiale accoglierà Luis per l'ultimo saluto. In suo onore, la Pro Loco farà una donazione a favore di un ente del paese.

Di seguito riportiamo la lettera pubblicata sulla pagina Facebook della Pro Loco di Graglia:

"Cari amici,

ci sono giorni in cui è difficile trovare le parole giuste, è commovente e doloroso ripercorrere le vicende vissute assieme alla ricerca di una frase che possa descrivere la vita di un personaggio unico ed inimitabile del nostro paese....

Caro Luis, sei stato una colonna portante della nostra Pro Loco,un instancabile volontario, pieno di idee estrose, di racconti incredibili frutto di vita vissuta e un pizzico di fantasia che ci hanno sempre ammaliato tutti,grandi e piccini...stavamo ore ad ascoltarti, a ridere assieme bevendo un bicchiere in compagnia...

Sei stato per anni il "Capo Mastro" delle polente, delle fagiolate....non c'è stato un paiolo che non abbia superato la tua "prova cucchiaio" prima di essere servito al pubblico...i tuoi insegnamenti e consigli saranno per sempre bagaglio culturale della nostra società.

Personalmente ti ricorderò per sempre in sella alla tua vespa, a ritmo lento verso la "Cascina Füga",cantando con voce potente e squillante le canzoni popolari colonna sonora delle nostre realtà...

La tua cascina...luogo sempre aperto a tutti, ospitalità e amicizia erano di casa.... chissà quante "bisbocce notturne" hai fatto con gli amici....

Lasci un vuoto incolmabile, ma sicuramente nessuno di noi potrà mai dimenticarti, ci ritroveremo a reinterpretare i tuoi racconti,a fare le tue battute, a brindare al tuo ricordo...la tua risata ormai è un motto che si tramanderá per anni a tua memoria...."Luis Torti ah ah ah brrr"

Buon viaggio amico sincero...cantane due per noi lassù....