Edilnol Pallacanestro Biella, a Casale per spiccare il volo

Volare sì, ma con i piedi di piombo, un ossimoro chiaro ma che ben descrive la situazione attuale dell’Edilnol Pallacanestro Biella in quest’ottimo avvio di stagione. Da una parte la testa della classifica in coabitazione con molti ed il mix di entusiasmo ed esaltazione di due scalpi importanti come Agrigento e Tortona. Dall’altra il vecchio adagio di “tenere i piedi per terra” onde evitare voli troppo alti e tonfi fragorosi. Domenica alle 18:00 a Casale sarà un test importante per capire se, effettivamente, questa squadra può spiccare il volo mantenendo il controllo o dovrà far tesoro di una lezione.

Qui Biella

L’entusiasmo è alto, il gruppo ha lavorato bene in settimana e le parole di Minessi in conferenza stampa sono confortanti. Il match in vista oppone un avversario già affrontato e battuto in Supercoppa, ma che ha aggiunto con Piazza (ex Agrigento) un ottimo elemento e sta avendo molto dai due Americani, l’ex di giornata Sims e Roberts. Il leit motiv delle ultime due giornate di campionato è stato individuare Ed Polite jr come una delle chiavi del match e non cambia neanche questa settimana. Dopo il match complesso giocato contro Latina - 5 falli, poco attacco ma grande difesa - il rookie rossoblù è chiamato ad un pronto riscatto. Davanti a lui Roberts, ormai esperta ala, che bazzica la A2 già da diverse stagioni. Il duello potenziale Sims-Donzelli, sotto canestro, potrebbe fare vere scintille. L’italiano di Biella viene da una prestazione monstre per solidità ed efficacia contro Latina, e sta mostrando di che pasta sia fatto e l’USA transitato sotto al Mucrone per una stagione appena vorrà farsi rimpiangere dalla sua ex società. Come terza chiave del match individuiamo il duello Italiano in cabina di regia. Saccaggi da una parte e Tomasini dall’altra sono i direttori di due orchestre diverse, il capitano Biellese guida un complesso Jazz, che improvvisa e cambia ritmi su ritmi, il play Casalese invece amministra un gruppo più tradizionale ed equilibrato.

Qui Casale

Due vittorie ed una sconfitta esattamente come i rossoblù, si presentano a questo Derbi dopo la solida vittoria ottenuta in casa di Napoli. La Novipiù fonda le sue certezze sul già citato duo USA Sims-Roberts, e sull’asse play-pivot Tomasini-Martinoni. Da tenere d’occhio dalla panchina Cesana ed il velocissimo Piazza.



La Storia

DeShawn Sims avrebbe potuto giocare il match con un’altra maglia. Fino ad una manciata di giorni prima del raduno Biellese, pareva certo il rinnovo con Pallacanestro Biella, interessata a mantenere il rapporto dopo l’ottima regular season disputata. Pareva appunto, perché l’USA, sentite le sirene - economicamente più rumorose - di Casale ha scelto di seguire il richiamo del professionista e non quello della piazza che lo aveva portato a fare un vero e proprio salto di qualità. Risultato? L’arrivo di Emmanuel Omogbo, a cui il “gran rifiuto” di Sims ha aperto le porte di Pallacanestro Biella e che sta facendo rapidamente dimenticare l’ex di giornata. Palla a due quindi Domenica 27 ottobre alle h 18:00 per Novipiù Casale Monferrato - Edilnol Pallacanestro Biella