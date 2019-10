Cossato: Venerdì di tennis tavolo per Unipol Sai e Splendor Baù

Sarà un venerdì dedicato al tennis tavolo quello di stasera a Cossato. Alla palestra Leonardo da Vinci, dalle 20,45 si giocherà la terza giornata dei campionati di D1 girone A e D3 girone A. In D1 la formazione locale Unipol Sai contro il T.T. Baveno cercherà di conquistare i primi punti della stagione in un incontro che si preannuncia avvincente e combattuto. In D3, sempre per il girone A, lo Splendor Baù/Zonco, dopo la vittoria di due settimane fa per 5 a 1 sul Vercelli, ospita il T.T. Novara schierando Luca Casanova e i giovani Tommaso Zoppello ed Erick Marangone sotto la guida del d.t. Marco Ruffanello. Obbiettivo: confermare la buona prestazione della scorsa giornata.