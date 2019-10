Biella Rugby, esordio casalingo per il derby contro Settimo Torino

Secondo turno del Campionato di Serie A e prima giornata sul campo di casa per il XV di Aldo Birchall. Domenica, alle 14.30 alla Cittadella del Rugby di via Salvo D’Acquisto, il derby piemontese tra Biella Rugby e VII Torino, rivale di lungo corso del club biellese. Nella passata stagione gli Orsi si sono distinti vincendo con i cugini sia nel girone di andata 20-18, giocato a Biella, sia in quello di ritorno, terminato 9-14. Dati, archivi e congetture però non saranno utili ai pronostici per il prossimo incontro: Biella ha rinforzato le fila ed ha dimostrato sul campo di Rugby Milano, di essere diventata compagine competitiva, degna della categoria. Settimo ha fatto altrettanto, allargando la rosa e concludendo acquisti mirati per coprire i lati più deboli.

Anche in questo caso, la campagna acquisti ha dato i suoi frutti, tant’è che i prossimi rivali dei gialloverdi, hanno superato brillantemente il primo turno affondando Accademia Nazionale Ivan Francescato pur senza bonus e concedendo al quotato avversario il punto per essere riuscito a chiudere sotto break.

Abbottonatissimo l’head coach inglese: “Giochiamo la nostra prima partita in casa e questa è già una cosa positiva. Dopo la vittoria contro Milano il morale è alto, i ragazzi si stanno allenando bene e con costanza, certo è che l’impegno che ci attende questo weekend è di quelli molto duri. La squadra che affronteremo è sicuramente diversa da quella che abbiamo affrontato l’anno scorso e lo hanno recentemente dimostrato contro Accademia. Sarà dura portare a casa il risultato, ma faremo di tutto per renderlo possibile. Sarà una bella battaglia. Come sempre, faccio un appello al nostro calorosissimo pubblico. Il tempo atmosferico sarà bello, mi auguro che il risultato della scorsa settimana abbia creato una certa curiosità, così spero di vedere la tribuna piena. Cercheremo di offrire una prestazione degna”.

Serie A – Rd. 2: Cus Genova – Centurioni Lumezzane; Acc. Naz. I. Francescato – Rugby Milano; Cus Ad Maiora Torino – Pro Recco; Rugby Parabiago - Amatori Alghero; Biella Rugby – Settimo Torino.