Basket femminile: bonprix Bfb ospita l'Omegna

Dopo aver espugnato il difficile campo di Moncalieri, la bonprix BFB torna a giocare tra le mura domestiche domenica prossima. Moncalieri era la prima in classifica, Omegna occupa l'ultima piazza ancora a zero punti. Se sulla carta pare solo un risultato possibile, nel basket si sa che nulla è impossibile. Così per le ragazze di coach Cardano è vietato sottovalutare il prossimo impegno.Lo scorso anno, ai Salesiani, quando la squadra laniera era lanciata verso i playoff e Omegna già pensava alla lotta salvezza, era maturata una vittoria più sofferta del dovuto, testimonianza della grinta che da sempre contraddistingue le ossolane. Il coach biellese tiene alta l'attenzione.

''Vogliamo continuare il percorso di crescita della squadra -commenta- ci si deve allenare in modo intenso qualsiasi cosa facciamo, anche per mettersi in fila o andare a prendere un pallone dalla cesta. Le vittorie fanno morale, ma non si deve essere presuntuosi e pensare di aver fatto già il compito perché non abbiamo fatto nulla. Anzi, bisogna continuare a lavorare stando concentrate su quello che si fa. Vogliamo affrontare la partita con la giusta mentalità perché il nostro palazzetto dev’essere il nostro fortino. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, alla società e a noi stessi". Palla a due domenica 27, alle 18 ai Salesiani di Via Galileo Galilei.