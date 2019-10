Altra uscita da Pd per Italia Viva, via un vicesindaco della Valle Cervo

Anche in Valle Cervo c'è fermento per Italia Viva. Luca Forgnone, fino a poco tempo fa iscritto al Partito democratico, dopo aver partecipato alla Leopolda nello scorso fine settimana, ha sciolto le riserve e aderito con entusiasmo al progetto del nuovo partito politico fondato da Matteo Renzi e Teresa Bellanova. La sua formazione politica risale al Movimento la Rete di Leoluca Orlando e dal 2014 è stato iscritto Pd, dove è stato membro dell’assemblea provinciale e regionale. Molto attivo nella vita amministrativa della Valle Cervo è vicesindaco di Sagliano Micca con delega alla cultura e ai rapporti con gli enti locali e membro della giunta dell’Unione Montana Valle Cervo. Fra le attività che porta avanti in valle è curatore del museo Casa natale di Pietro Micca do Sagliano. “Mi sono dimesso dagli incarichi all’interno del partito democratico e con entusiasmo ho abbracciato questo nuovo progetto politico che nasce in un contesto innovativo in un momento nel quale c’è un fortissimo bisogno di combattere populismi e sovranismi, riconquistando il voto di molte persone deluse da un certo tipo di politica”.