Alberto Fenoglio, FI: "Calo pressione fiscale? Stop a bollo auto e Irap regionale"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Alberto Fenoglio coordinatore di Forza Italia. "Sono stati approvati in consiglio regionale le proposte presentate all'ordine del giorno dal gruppo consigliare di Forza Italia che impegneranno la Giunta a renderle esecutive. La prima prevede lo stop per tre anni al pagamento del bollo auto per chi decide in famiglia la sostituzione della propria auto (euro 0-1-2-3-4) con una nuova meno inquinante euro 6. Tale provvedimento va verso due direzioni, una quale esempio di sensibilità verso le politiche ambientali che mirano ad una riduzione delle emissioni inquinanti e al tempo vuole essere un sostegno alla spesa delle famiglie per un nuovo veicolo.Il secondo provvedimento presentato è l' esenzione per cinque anni del pagamento dell’Irap, nella sua componente regionale, per tutte quelle imprese che decidono di insediarsi nel nostro territorio come nuove attività o provenienti da altre regioni o stati esteri.Di fronte all'attuale realtà che vede la nostra Provincia sofferente e il Piemonte ultima Regione del Nord produttivo, con un continuo calo sia della produttività industriale che degli investimenti, ( meno 20% negli ultimi 10 anni), l'esenzione Irap è una risposta concreta nel quadro delle politiche straordinarie dell'amministrazione Cirio a favore della crescita e della contrazione della pressione fiscale,in controtendenza rispetto ad un Governo nazionale che va verso un inasprimento della tassazione".