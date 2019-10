Papillon e accessori moda sartoriali di Papillover, design e artigianalità tutta italiana

Nei negozi tradizionali come in quelli on-line, lo shopping rispecchia il gusto e le aspettative del consumatore. Ogni esperienza è diversa, eppure, per quello che riguarda la moda, c’è un aspetto che accomuna i più esigenti: l’attenzione verso i dettagli. Molto spesso sono i particolari a fare la differenza, a distinguere un outfit ricercato da uno ordinario.

La qualità, soprattutto negli accessori d’abbigliamento, dovrebbe costituire la norma e invece è un’eccezione. Sono poche le eccellenze sartoriali che realizzano questo genere di prodotti, tra queste Papillover è uno dei protagonisti nel nostro scenario nazionale.

I papillon e gli accessori moda realizzati da Papillover sono fatti esclusivamente a mano, poiché l’artigianalità costituisce, nella filosofia aziendale, una risorsa essenziale perché un prodotto possa definirsi unico e di qualità. Come per altro dimostrato dalla tradizione della migliore sartoria del nostro paese.

Tutte le creazioni vengono tagliate e cucite singolarmente, grazie a procedure sartoriali che garantiscono la personalizzazione di qualunque particolare, come ad esempio papillon rosso . I papillon sono realizzati ricorrendo a molteplici materiali, in particolare jeans, cotone, seta, maglia. E sono confezionati in splendide scatole regalo e chiusi con un sigillo di qualità e garanzia.

Grazie al suo sviluppo sul mercato, Papillover ha colto l’opportunità di stabilire un rapporto di collaborazione con Berto Industria Tessile, storica industria tessile italiana specializzata nel denim, dalla quale ha avuto origine la collezione di papillon uomo BERTO4PAPILLOVER. La partnership riflette la passione per il design, la qualità e il made in Italy che le due realtà imprenditoriali hanno in comune.

L’offerta di Papillover è composta da papillon uomo , papillon bambino e donna, ma anche mini-papillon spille da giacca, gemelli, cravatte, pochette da taschino, poncho, turbanti. Contattando Papillover il cliente può richiedere la realizzazione del proprio papillon o accessorio personalizzato.

Chi vuol fare la differenza in ogni contesto, anche attraverso il suo stile di abbigliamento, può trarre ispirazione sul sito papillover.com o recarsi in boutique ed atelier di moda più conosciuti in Italia, in Rinascente (Roma) e Coin delle principali città, dove troverà l’offerta Papillover. Impiegando il portale digitale dell’azienda partenopea, è possibile trovare gli strumenti di contatto e le funzionalità che permettono di acquistare tutti i prodotti.

Il sito ufficiale dell’azienda rende facile e veloce l’acquisto per qualunque cliente. È semplice passare in esame la proposta e individuare quello che si sta cercando. Tra i vantaggi dell’offerta, oltre ovviamente all’estrema qualità sartoriale di prodotti completamente made in Italy, troviamo la spedizione gratuita per ordini di oltre 20 euro, la consegna che avviene nell’arco di 48 ore e i pagamenti sicuri.