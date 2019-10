Serata di gala al Sociale: un grande grazie da AIMA Biella

Ricordi, musica e tanta emozione sul palco del Teatro Sociale Villani giovedì 24 ottobre per la grande festa dei trent’anni di AIMA Biella. Un appuntamento che testimonia l’affetto e il sostegno dei Biellesi per il nostro impegno e che premia la dedizione dei tanti che, ogni giorno, rendono possibile realizzare la nostra missione. AIMA Biella vuole esprimere la propria gratitudine a quanti hanno collaborato per l’ottima riuscita della serata al Sociale. Un grazie speciale alla Banda musicale giovanile ANBIMA della provincia di Biella e al suo direttore Riccardo Armari che hanno regalato un concerto splendido. Grazie ai conduttori Riccardo Alberto e Luisa Nuccio per la simpatia e l’empatia.

Un ringraziamento all’assessorato alla Cultura del Comune di Biella, al Centro Territoriale Volontariato, a NG Service, a Tipografia Feltyde e all’architetto Danila D’Alessandro. La gratitudine va poi al dottor Vito Marinoni, primario della Geratria dell’Ospedale di Biella, e al dottor Adriano Guala, primario emerito e tra i fondatori di AIMA Biella. Marinoni e Guala hanno tracciato un quadro di come l’approccio diagnostico e terapeutico alla malattia di Alzheimer è cambiato nel corso di tre decenni. E hanno sottolineato come la rete Biellese, di cui AIMA è uno dei pilastri, sia un’eccellenza a livello nazionale di cui essere orgogliosi. Il nostro grazie va poi a tutte le persone che, concretamente, hanno lavorato dietro le quinte per l’organizzazione, l’allestimento e la realizzazione della serata.

Un grazie alle autorità che hanno risposto al nostro invito, ai soci di AIMA, a quanti hanno contribuito, anche soltanto attraverso un post sui social, una telefonata o un’email, alla diffusione dell’evento. E un ringraziamento infine a quanti ci hanno permesso di raccogliere durante la serata al Sociale 1.600 euro da destinare alle attività di AIMA. I festeggiamenti del trentennale continuano per tutto il mese di novembre con un ciclo di concerti all’ora dell’aperitivo al centro d’incontro Mente Locale (via Gramsci 29, Biella). Ogni mercoledì dalle 19 musiche dal mondo con il Biella Jazz Club e la sezione biellese di 50&Più. Mente Locale si trova nella Villa Boffo che è stata ristrutturata e messa a disposizione per le attività del centro grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.