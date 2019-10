Sandigliano: Domani sera cena per il Fondo Edo Tempia alla Pro Loco

Serata di solidarietà domani, sabato 26 ottobre, alla Pro Loco di Sandigliano, che, insieme alle altre associazioni ed al Comune del paese, organizza una cena di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto al Fondo Edo Tempia.

L'appuntamento è alle 20 presso la sede della Pro Loco, in Via Oropa nel Rione Pralino, per gustare specialità quali tartare di carne, insalata russa, filetto di trota in saor, risotto ai funghi, stracotto con polenta.

Per informazioni: Marisa (3283255688), Marilisa (3498956833), Anna (3357549021), Brunetto (3398188545)