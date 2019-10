Paolo Broglia e il suo "My-anmar la Repubblica di Birmania" domani sera a Occhieppo Inferiore FOTO

Sabato 26 Ottobre alle 21 a Cascina San Clemente, Occhieppo Inferiore, Paolo Broglia, fotografo e viaggiatore, presenta My-anmar la Repubblica di Birmania con i suoi paesaggi mozzafiato e le sue architetture spettacolari. Senza dubbio una delle mete più uniche del mondo con panorami mozzafiato, architetture spettacolari e popolazione accogliente, la Repubblica del Myanmar è senza dubbio la destinazione ideale per un viaggio all'insegna dell'autenticità.su una superficie vastissima (quasi 700.000 km quadrati) in Birmania convivono paesaggi molto differenti l’uno dall'altro, uniti solo dal fil rouge degli sguardi buoni e sinceri della popolazione locale e dalle onnipresenti pagode dorate. La Repubblica del Myanmar è grande, la sua storia è molto complessa, i suoi caratteri numerosi: sorprende come conoscerla a fondo richieda mesi, comprenderne l’essenza invece sia semplicemente immediato. L'organizzazione è Fotogruppo Riflessi.