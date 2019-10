Il "Paesaggio Inaspettatto" della Baraggia

Continua il percorso di conoscenza dei patrimoni del territorio biellese dedicato al Paesaggio. Il secondo appuntamento, a cura di Claudio Oddone, è in programma domani, sabato 26 ottobre, con un'esplorazione guidata da Candelo a Castellengo alla scoperta del "Paesaggio Inaspettatto" della Baraggia.

La Rete Museale Biellese organizza un autobus per Candelo, con partenza alle 14:30 da Biella, in Largo Cusano presso i Giardini Zumaglini (rientro previsto per le 18-18:30).

Per info ed iscrizioni: 3885647455; comunicazione@upbeduca.eu .