Cavaglià: Edoardo Raspelli giudice al Carosello del Risotto italiano

Conosciamo un po' meglio il testimonial del “Carosello del Risotto Italiano”, che andrà in scena dal 31 ottobre al 3 settembre: Edorado Raspelli.

Edoardo Raspelli è un giornalista, scrittore e gastronomo italiano. Ha stipulato con la Reale Mutua Assicurazioni una polizza su gusto e olfatto, assicurandoli per circa 500mila euro ed è solito svolgere il compito di esaminatore ai test di ammissione di viticoltura ed enologia. Nel 1969 inizia a scrivere sul Corriere della Sera diretto da Giovanni Spadolini: faceva il secondo anno del liceo classico. A ventidue anni (1971) viene assunto da Spadolini per l'edizione del pomeriggio, il Corriere d'Informazione. Si occupa della cronaca nera negli anni più drammatici del terrorismo (è il primo giornalista ad accorrere sul luogo dell'assassinio del commissario Luigi Calabresi il17 maggio 1972). Suoi colleghi sono, fra gli altri, Walter Tobagi, Vittorio Feltri, Ferruccio De Bortoli, Massimo Donelli, Gigi Moncalvo, Gian Antonio Stella, Paolo Mereghetti e Gianni Mura. Il 10 ottobre 1975, su ordine del direttore di allora, Cesare Lanza, dà vita sul quotidiano milanese alle pagine settimanali dedicate ai ristoranti, con la rubrica di stroncature "Il faccino nero". Questa rubrica procura a Raspelli un clamoroso successo, ma anche diverse minacce, a causa delle frequenti recensioni negative. Un giorno riceve persino una corona di fiori recante il messaggio “Al nostro caro Edoardo”. Raspelli rispose sul numero successivo della rubrica con “Volevo ringraziare chi mi ha mandato la corona di fiori ma anche rassicurarlo: la sua cucina è sicuramente fetente ma non mortale”. Nel 1986 (l'anno di fondazione) e per qualche tempo a seguire è responsabile del Gambero Rosso, ai tempi supplemento del quotidiano il Manifesto, uno dei fondatori (1978) della Guida d'Italia dell'Espresso, che poi curerà come responsabile tra il 1996 ed il 2001, occupandosi anche delle due pagine della rubrica "Il Goloso", pubblicata sul settimanale L'Espresso. Dal 1986, ora ogni giovedì sul quotidiano La Stampa, Raspelli pubblicale proprie recensioni critiche su alberghi e ristoranti. Ha una rubrica tutti i sabati sul Piacere della Lettura, il settimanale fondato da Bruno Vespa ed Andrea Cangini per QN, il Quotidiano Nazionale, dorso comune a tre quotidiani ( Il Giorno , Il Resto del Carlino, La Nazione). Editorialista del mensile Melaverde Magazine, firma anche su In Famiglia ed Ora. Fra i programmi televisivi cui ha partecipato Edoardo Raspelli: Starbene a tavola (con Anna Bartolini, su OdeonTV), Che fai, mangi? (con Anna Bartolini e Carla Urban/Enza Sampò su Rai 2), Eat Parade (rubrica del TG2 su Rai 2) e ha partecipato nel 1999 alla trasmissione Fenomeni (in prima serata, su RAI 2) con Piero Chiambretti, Aldo Busi e Giampiero Mughini. Sempre con Piero Chiambretti è stato attore (nella parte di un cameriere) nel film Ogni lasciato è perso. Nel 2005 ha condotto su Rete 4 in prima serata il quiz giallo Psyco (con Remo Girone). Nel 2008 ha condotto su Rete 4 in prima serata il programma Attenti al lupo (la cui canzone omonima era cantata da Lucio Dalla ed usata come sigla del programma). È stato guest star della fiction "A un pelo dalla victoria", che il produttore cinematografico Gianfranco De Rosa ha realizzato per il Crodino della Campari. Accanto a lui Victoria Cabello e Vittoria Belvedere. Nel 2017, sempre per Gianfranco De Rosa, ha interpretato Re Sole al castello dì Lunghezza (Roma) per Madama Oliva. Accanto a lui ,tra gli altri, Lele Dinero, Maura Anastasia, il piccolo Jacopo Gervasoni, Maria Laurita Gonzales, Eugenia Monasterio, Silvia Bamundo. Dal 1998 Edoardo Raspelli ha iniziato ad apparire ( prima come inviato poi come conduttore, ogni domenica mattina su Rete 4 nel programma Melaverde, per anni in collaborazione con Gabriella Carlucci,poi con Elisa Bagordo ed ora con Ellen Hidding. Il programma dal 2012 va in onda su Canale 5. È stato ospite della prima edizione di MasterChef Italia.Nel 2012 ha recitato nel film Asfalto Rosso di Ettore Pasculli, che nel 2016 lo chiamerà per un'altra pellicola, Riso amore e fantasia. Dopo 21 anni e 614 puntate di Melaverde, nel 2019 Raspelli lascia Mediaset. Nello stesso anno, ospite del concorso di bellezza della Monnalisa Management come giurato, inventa il titolo di Miss Senza Trucco.

"Arrivato a 70 anni mi sono ricordato quanto mi raccontava mio padre Giuseppe(classe 1907): figlio di un tenente dei Carabinieri Reali, trai fondatori di CISL e Azione Cattolica, si era lasciato con una sua fidanzata perché, allora, lei si dipingeva le unghie di rosso,un'immagine che ricordava coloro che lavoravano in quei negozi non ancora chiusi dalla Legge Merlin – ci ha spiegato in proposito – per l'amor del cielo, il tempo passa, ma sono stufo di vedere reclamizzate dovunque ragazze con decine di migliaia di seguaci solo perché dimenano il lato B e il lato A sempre più scoperti o che infilano qualunque cosa in bocca ricordando... la fellatio (tanto il latino non lo sa nessuno), ragazze con unghie finte lunghe come gli artigli delle Arpie. La parola trucco vuol dire proprio bugia, rifacimento, inganno - continua Edoardo Raspelli -. Seguo i concorsi di bellezza da quando Giancarlo Scheri, allora direttore di Rete 4, mi mandò nella giuria di Miss Padania di cui il canale trasmetteva la finale. Mi sono stancato di premiare solo l'appariscenza, la 'falsità', l' 'inganno'. Da qui l'idea e la proposta, accettata da Cesare Morgantini”.

Prima Miss Senza Trucco del concorso è stata eletta a Salsomaggiore a inizio settembre Francesca Buonaccorso che sarà madrina della manifestazione. Edorado e Francesca esamineranno i risotti e le panisse in gara il 1° novembre al Polivalente di Cavaglià.