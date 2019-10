"Piero Crida arte e mestiere", in Fondazione CRB un incontro per parlare della sua arte

A conclusione della mostra "Piero Crida arte e mestiere" allestita presso lo Spazio Cultura della Fondazione CRB grazie alla sinergia messa in atto tra il DocB-Centro Studi Biellesi e Palazzo Gromo Losa Srl, è stato organizzato un incontro nella sala convegni della Fondazione che avrà luogo mercoledì 30 ottobre alle ore 17,30.

Nel corso della serata, dialogando con Elisabetta Botto Poala, l'artista racconterà l' esperienza di "mestiere" da lui espressa ai massimi livelli in ambito nazionale e internazionale, avendo lavorato, fin dagli anni Settanta, per "firme" quali, Etro, Missoni, Franco Maria Ricci, Pomellato, Rusconi editore (con la grafica della copertina del "Signore degli Anelli"), Cosmopolitan, Gioielleria Sicard, Vogue, Zegna, ecc. ricordando curiosi aneddoti, scanzonate ed ironiche divagazioni su taluni di questi svariati progetti esposti. "La mostra e l'incontro sono programmati nell'ambito delle iniziative collegate alla candidatura di Biella “Città creativa Unesco 2019” a testimonianza che arte e mestiere sono per noi biellesi fortunati sinonimi" spiega Giovanni Vachino.

Al termine dell'incontro avrà luogo una visita guidata alla mostra che presenta un’antologia, sintetica, dei la­vori e delle competenze dell'artista attraverso oltre oltre quaranta elaborati comprendenti anche numerosi acquerelli, alcuni inediti, oltre a quelli acquisiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la prima volta esposti al pubblico.

La mostra resterà aperta fino al 3 novembre con il seguente orario: lunedì – venerdì: 10.30 – 12.30 | 16.00 – 17.30 domenica: 16.00 – 19.00 1° novembre: 16.00 – 19.00.

L'ingresso è libero.