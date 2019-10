Concerto a Monaco con il Principe Alberto per la Erios Jr Jazz Orchestra di Vigliano

Lo scorso martedì 15 ottobre, il sindaco Cristina Vazzoler ha accompagnato a Monaco i 25 giovani talenti della Erios Junior Jazz Orchestra di Vigliano, chiamati ad esibirsi davanti ad Alberto II, Principe di Monaco. I ragazzi piemontesi dell'Orchestra di Jazz giovanile più famosa d'Italia, diretti dal maestro Mario Biasio, sono stati infatti selezionati per aprire le manifestazioni per il decennale della scomparsa di Mike Bongiorno, deceduto proprio nel principato.

A patrocinare la manifestazione è stato l'Ambasciatore d'Italia, Cristiano Gallo (in foto con il sindaco Vazzoler e i giovani dell'Orchestra) che ha commentato positivamente l'esibizione, ponendo le basi per ulteriori future collaborazioni.

La Erios Junior Jazz Orchestra, per l'occasione, ha proposto un repertorio di musiche di Glenn Miller, Duke Ellington e Count Basie, particolarmente gradito a Mike Bongiorno.

Un'occasione importante per la EJJO, in un contesto di rilievo internazionale, in cui il Principe Alberto II ha consegnato il primo riconoscimento della neonata Association Mike Bongiorno: una borsa di studio che ha premiato Federica Gasbarro, studentessa italiana di Scienze Biologiche, attiva contro il cambiamento climatico.