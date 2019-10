Incidente stradale tra 2 auto a GPL in via Monviso a Vercelli questa mattina, venerdì 25 ottobre. I Vigili del Fuoco del comando cittadino sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli e da supporto per le squadre della polizia municipale e del 118 accorse sul posto.

Dei 2 conducenti uno è stato trasportato all'ospedale S.Andrea per controlli.