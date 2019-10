Non risponde al citofono, badante preoccupata lancia l'allarme. Donna trovata riversa a terra

Non risponde al citofono, la badante lancia l'allarme. È accaduto intorno alle 23,30 di ieri sera, 23 ottobre, in un'abitazione di Vallanzengo. Quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento, la donna, la cui identità non è stata resa nota, era riversa a terra in stato di semi coscienza, caduta probabilmente a causa di un malore. Le sue condizioni sono da valutare e per precauzione è stata trasportata in ospedale dagli operatori sanitari del 118.