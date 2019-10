Ponderano, collaudato il nuovo strumento che la Pro Loco ha regalato alla pediatria

Mercoledì pomeriggio, al reparto pediatrico di Ponderano è stato collaudato lo strumento "ventilatore neonatale Giulia" della ditta Ginevri, regalato dalla Pro Loco di Ponderano con la raccolta fondi che viene svolta dai volontari durante i mesi invernali, nei vari mercatini natalizi e nell’atrio dell’ospedale.

Alla presenza del commissario Poggio e dei dottori Trevisan, Perona e Loperfido, oltre alla coordinatrice del reparto Anila Simaku, sono state impartite le nozioni sul funzionamento dello macchinario che potrà essere operativo dai prossimi giorni.

"Un dovere ringraziare tutte le persone che con il loro contributo ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo" commentano dalla Pro Loco. "Tante “piccole gocce” che insieme agli sponsor, alle Pro Loco di Candelo, Borriana e Ternengo e agli Amici di Arro, ci hanno sostenuto, aiutato e creduto in noi e nella validità del nostro progetto, dandoci la possibilità per il terzo anno consecutivo di consegnare al reparto pediatrico una strumentazione all’avanguardia per la respirazione dei bambini nati prematuri".