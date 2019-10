Dalla Finlandia a Biella alla scoperta del territorio con il Gal

Per tre intense giornate un gruppo di 20 finlandesi ha visitato il Biellese attraverso l’esperienza di aziende artigianali e di qualità. Il legame con il nostro territorio è stato favorito dal Gal Montagne Biellesi attraverso uno dei suoi progetti di cooperazione, in questo caso internazionale, con altri cinque Gal e denominato “5StarNature”.

Il progetto, arrivato alla sua fase conclusiva, ha previsto uno scambio di esperienze e buone prassi tra Gal estoni, spagnoli, italiani e, appunto, un Gal finlandese. Proprio a seguito della visita ufficiale tra biellese e canavese avvenuta lo scorso anno, i dirigenti del Gal finlandese avevano potuto apprezzare luoghi e attività produttive. Così, sulla scia di quella prima tappa italiana, in questi ultimi quattro giorni sono ritornati nel Biellese accompagnando alcuni loro operatori del settore agroalimentare e turistico.

“Sono state giornate molto intense – racconta il direttore del Gal Michele Colombo – nelle quali i produttori del nostro territorio che hanno accettato di accogliere la delegazione sono stati molto disponibili nel mostrare i propri cicli produttivi agli ospiti. Abbiamo avuto modo di raccontare la passione che le nostre imprese trasmettono nella produzione di formaggio e birra, ma siamo riusciti anche ad accompagnare la delegazione in luoghi di cultura quali la Fondazione Pistoletto e il nuovissimo museo Me/Bo. Ciò che ha particolarmente impressionato i nostri ospiti è stata la vastità dell’offerta produttiva del Biellese oltre alla bellezza del paesaggio”.

La filosofia del Gal di finanziare reti e filiere che collaborano fra di loro ha stimolato molte collaborazioni, come spiega il presidente del Gal Emanuele Ramella Pralungo: “Solo lavorando bene si ottengono risultati come questo e a breve apriremo bandi dedicati alle reti nei settori turistico, agroalimentare e forestale. Ci apprestiamo a vivere una fase nuovamente impegnativa ma è proprio grazie a questo impegno che riusciamo ad ottenere risultati apprezzabili come la visita dei finlandesi alle nostre realtà”.