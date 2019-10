Alla Cerino Zegna castagnata insieme agli alpini di Occhieppo Inferiore

Ieri, giovedì 24 ottobre, gli Alpini dell’Associazione di Occhieppo Inferiore si sono distinti per la non scontata capacità, di abbrustolire e non bruciare, le caldarroste.

A partire dalle 15, nonostante la pioggia battente e insistenze, i “veterani” si sono affaccendati ad arrostire il delizioso frutto. Poco dopo il “traffico di bustine di castagne” lasciava scie profumate dietro di sé, inondando tutti i corridoi della struttura. Nel salone del Nucleo Rosso, ospiti della casa di riposo Cerino Zegna e parenti riuniti hanno potuto gustare le caldarroste, allietati da Giorgio e Moreno che, come sempre e con grande generosità, hanno intrattenuto gli astanti con un repertorio di canzoni classiche e popolari.